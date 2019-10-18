У мешканця Софіївської Борщагівки діагностували ботулізм після вживання рибних консервів.

Чоловік отруївся рибними консервами Скумбрія атлантична натуральна з додаванням олії, які придбав в одній з торговельних мереж Києва.

– Від Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області надійшло повідомлення про реєстрацію випадку захворювання на ботулізм, пов’язаного з вживанням рибної консерви Скумбрія атлантична натуральна з додаванням олії, у мешканця с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області, – йдеться в повідомленні.

Дану продукцію знято з реалізації оператором ринку всією мережею.

Експерти продовжують роботу з виявлення небезпечної продукції в інших мережах.

Читайте: Як захиститися від ботулізму: Супрун розповіла про причини і профілактику

В лютому на Запоріжжі мати і дочка отруїлися рибними консервами з карася, приготованими восени в домашніх умовах.

Джерело: Держпродспоживслужба