PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Загадкова смерть на Сумщині: мати знайшла у ліжку мертвим 12-річного сина

У місті Шостка Сумської області вночі раптово помер 12-річний хлопчик.

Поліція

На Сумщині 12-річний хлопчик до вечора гуляв з друзями на вулиці, а коли прийшов додому, йому стало зле. Мати допомогла лягти йому спати,проте вночі знайшла його вже мертвим.

Про смерть хлопчика до поліції повідомив фельдшер бригади швидкої допомоги. За його словами, дитина померла до приїзду лікарів.

За вказаною адресою негайно вирушили слідчо-оперативна група поліції та судмедексперт.

Читайте: У Харкові 23-річний хлопець підірвав себе гранатою

Наразі на місці події працюють фахівці ГУНП у Сумській області, криміналістична лабораторія.

Відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ.

Досудове розслідування триває.

Раніше ми писали, що на Черкащині у квартирі знайшли непритомну цілу родину. На щастя, дорослі ще дихали, а от дитину медики не встигли врятувати.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Еліс Манро
Померла лауреат Нобелівської премії Еліс Манро
В Росії помер Паша Фейсконтроль – відомий клубний промоутер
В Росії помер Паша Фейсконтроль – відомий клубний промоутер
Від алергії до інвалідності: чим небезпечні неякісні дитячі іграшки
Від алергії до інвалідності: чим небезпечні неякісні дитячі іграшки
Без їжі і тепла: під Кропивницьким мати покинула дітей на два тижні
Без їжі і тепла: під Кропивницьким мати покинула дітей на два тижні
на Хмельниччині після уколу помер чотирирічний хлопчик
Реанімували 40 хвилин: на Хмельниччині після уколу помер чотирирічний хлопчик
Патрік-Луї Віттон
Помер Патрік-Луї Віттон – спадкоємець бренду Louis Vuitton
Загадковий вбивця: на Черкащині родину знайшли без свідомості, дитина – мертва
Загадковий вбивця: на Черкащині родину знайшли без свідомості, дитина – мертва
Віталій Жигалін
Викладач та актор: що відомо про Віталія Жигаліна
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка