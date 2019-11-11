У місті Шостка Сумської області вночі раптово помер 12-річний хлопчик.

На Сумщині 12-річний хлопчик до вечора гуляв з друзями на вулиці, а коли прийшов додому, йому стало зле. Мати допомогла лягти йому спати,проте вночі знайшла його вже мертвим.

Про смерть хлопчика до поліції повідомив фельдшер бригади швидкої допомоги. За його словами, дитина померла до приїзду лікарів.

За вказаною адресою негайно вирушили слідчо-оперативна група поліції та судмедексперт.

Читайте: У Харкові 23-річний хлопець підірвав себе гранатою

Наразі на місці події працюють фахівці ГУНП у Сумській області, криміналістична лабораторія.

Відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ.

Досудове розслідування триває.

Раніше ми писали, що на Черкащині у квартирі знайшли непритомну цілу родину. На щастя, дорослі ще дихали, а от дитину медики не встигли врятувати.