9 та 10 травня глядачі телеканалу СТБ побачили нові епізоди проєкту МастерШеф 17. Це були, як завжди цікаві та насичені випуски.

Як пройшов 19 та 20 випуски МастерШеф 17

Тиждень на проєкті стартував із конкурсу із золотої колекції шоу — знаменитого «крота», який цього разу отримав нове прочитання. Для того, щоб вибороти додатковий час на приготування, учасники виконували приховані адженди.

Кулінари працювали у парах, а центральною темою випробування став амісбуш.

У наступному конкурсі аматори готували страви з непопулярних продуктів, захованих під баранцями. Вручали їх так звані андердоги — учасники, яких вважали менш популярними на проєкті. Водночас не всі погоджувалися з таким статусом, а під час дегустації кожен намагався здивувати суддів авторською стравою.

Крім того, цього тижня учасники тренували навичку розуміти одне одного майже без слів, що є важливою частиною роботи професійної кухні. Представники команд отримали страви-зразки, після чого стартував конкурс у форматі «зіпсованого кулінарного телефону». Завданням було передати рецепт команді, використовуючи мінімум слів.

На битві чорних фартухів кулінарів чекала справжня гірка з різноманітних круп. Саме вони стали головним інгредієнтом конкурсних страв, адже крупи залишаються невід’ємною частиною української кухні та ресторанного меню.

Хто покинув МастерШеф 17 у 20 випуску 10 травня

Цього тижня проєкт залишила Каріна Рябцева. Це було рішення не суддів, а власне самої дівчини через стан здоров’я.

Жінка – старша медична сестра у відділенні травматології та ортопедії. І саме на тлі напруженої та відповідальної роботи, кулінарія стала для неї релаксом душі.

Джерело : СТБ

