Український телеведучий Андрій Доманський після початку повномасштабної війни Росії проти України отримав російський паспорт.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст-розслідувач видань Схеми та Радіо Свобода Георгій Шабаєв.

Доманський отримав громадянство РФ

Згідно з даними бази Федеральної податкової служби РФ, російський паспорт Доманському видали 17 грудня 2022 року в Головному управлінні МВС Росії у Санкт-Петербурзі.

Також, за інформацією Георгія Шабаєва, у березні 2023 року телеведучий почав працювати програмістом у ТОВ Совкомбанк Технологии, яке є підрозділом підсанкційного Совкомбанк.

– Я спочатку здивувався – де Доманський, а де програмування? Але потім побачив, що він отримав профільну освіту в Одеському політехнічному інституті, а в одному з інтерв’ю розповідав, що з дитинства хотів бути програмістом, – зазначив журналіст-розслідувач.

Шабаєв розповів, що дізнався про нове місце роботи Доманського завдяки витокам баз Пенсійного фонду РФ.

Крім того, журналіст знайшов російський номер телефону телеведучого, однак зв’язатися з ним не зміг.

Також Шабаєв встановив, що у січні 2024 року Андрій Доманський перебував в ОАЕ, де дев’ять ночей прожив у готелі InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa.

Згідно з витоками бази даних Клиенты туроператоров 2024, вартість цієї поїздки становила майже пів мільйона рублів, що на той момент перевищувало $5 тис.

Що відомо про Андрія Доманського

У 1992 році Андрій Доманський працював на одеській радіостанції Просто радіо. Через десять років він почав працювати на Новий канал у програмі Підйом.

Пізніше телеведучий вів шоу Інтуїція, Хто проти блондинок?, Фабрика зірок та інші проєкти. У 2011 році він став співведучим шоу Голос країни на телеканалі 1+1.

Із 2014 року Доманський працював на телеканалі Інтер.

У 2018 році навколо каналу виник скандал через концерт Победа. Одна на всех, ведучим якого був Доманський. В мережі з’явився уривок запису концерту.

– Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників, – сказав Доманський у підводці.

Після цього біля офісу телеканалу Інтер відбулася акція протесту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, 20 квітня, телеведучий опублікував звернення до волонтерів українською мовою.

Користувачі соцмереж розкритикували його через попереднє просування проросійських наративів.

Після цього Доманський перестав з’являтися у публічному просторі, приховав свої сторінки у соцмережах, а пізніше повністю їх видалив.

Радіоведучий і блогер Слава Дьомін повідомляв із посиланням на спільних знайомих, що Доманський виїхав до однієї з країн Балтії.

За словами Дьоміна, він пропонував телеведучому записати інтерв’ю, однак той прочитав повідомлення і не відповів.

Фото: Георгій Шабаєв

