У п’ятницю, 15 травня, Україна та Росія провели обмін полоненими, завдяки чому вдалося повернути додому 205 громадян. Це перший етап обміну в межах 1000 на 1000.

Про це повідомляють президент України Володимир Зеленський, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими 15 травня

За словами Зеленського, сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Президент додав, що це перший етап обміну 1000 на 1000.

Зараз дивляться

Серед звільнених з полону – рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в неволі ще з 2022 року.

Як розповів президент, вони захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та Чорнобильській АЕС.

– Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі, – заявив Зеленський.

Лубінець додав, що серед звільнених — військовослужбовці Азову. За його словами, цей обмін особливий тим, що 95% повернутих потрапили у полон у 2022 році (193 захисника з 205 військових).

Крім цього, вдалося повернути оборонця, який був засуджений у Росії та помилуваний.

Обмін полоненими 15 травня: який стан звільнених

Багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками, стверджує омбудсмен.

За словами Лубінця, серед них – ті захисники, яких евакуювали з Азовсталі пораненими. Попереду на всіх чекає реабілітація, відновлення документів і банківських карток.

Серед звільнених є представники різних родів військ: десантно-штурмових, мотопіхотних, механізованих, морської піхоти.

Додому повертаються переважно рядовий та сержантський склад, але є також офіцери та капітани.

Усі були підтверджені у полоні через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Наймолодшому звільненому — 21 рік, найстаршому — 62 роки. Двоє повернутих сьогодні святкують день народження: їм 40 та 36 років.

Як додав Лубінець, 21 український захисник мав або зовсім скоро святкуватиме день народження у травні. Серед повернутих є п’ятеро людей із однаковими прізвищами.

11 травня Зеленський заявив, що США виступили посередником в обміні полоненими між Україною та Росією за формулою 1000 на 1000. Президент анонсував контакти на необхідному рівні, щоб погодити конфігурацію обміну.

Обмін полоненими 24 квітня

У п’ятницю, 24 квітня, Україна та Росія провели обмін полоненими, внаслідок чого вдалося повернути додому 193 українських захисників.

Як тоді повідомив президент України Володимир Зеленський, серед них були військові з ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Державної спеціальної служби транспорту.

За словами Зеленського, українські воїни захищали державу на різних напрямках. Зокрема, на деяких із повернутих із полону Росія вже завела кримінальні справи.

Фото: Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.