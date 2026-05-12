Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак за підсумками першого дня засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що повідомлення про підозру є необґрунтованим.

Єрмак опублікував заяву щодо судового засідання

– Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою скласти щодо мене повідомлення про підозру. Переконаний, що слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу, – написав Єрмак ввечері 12 травня.

Він повідомив, що планує відстоювати свої права, ім’я та репутацію відповідно до законів України, а також заявив про готовність до всіх процесуальних дій.

– Я залишаюся в Україні, продовжу вести адвокатську діяльність. Планую їздити до військових на фронт, працювати з їхніми запитами, підтримувати наших захисників, колишніх військовополонених та їхні родини. Бо це моя країна і мій обов’язок, – написав Єрмак.

НАБУ і САП повідомили про підозру Єрмаку

Увечері 11 травня НАБУ та САП повідомили Єрмаку про підозру як одному з учасників організованої групи, яку слідство вважає причетною до легалізації 460 млн грн під час реалізації елітного будівництва поблизу Києва.

Сам Єрмак заперечив інформацію про наявність у нього елітної нерухомості.

ВАКС продовжить розгляд питання щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку, якого підозрюють у легалізації коштів, 13 травня о 12:00.

Очікується, що під час засідання виступлять сторона захисту та сам підозрюваний.

Прокуратура також має надати суду додаткові матеріали, після чого буде ухвалено рішення щодо клопотання про обрання запобіжного заходу.

У САП заявили про намір клопотати перед судом про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 180 млн грн.

