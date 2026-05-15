Коли люди вперше чують про Yoga Alliance, часто здається, що це щось на кшталт обов’язкової ліцензії. Насправді все трохи інакше — і в цьому є свій плюс.

Yoga Alliance: історія появи та стандарти

Yoga Alliance з’явився у 1999 році в США як некомерційна організація. Її ідея була доволі проста, але сильна: створити єдині стандарти підготовки викладачів йоги, щоб у будь-якій країні можна було зрозуміти, який рівень стоїть за тим чи іншим інструктором. Важливий нюанс — це не державна ліцензія, а міжнародний професійний реєстр. Організація веде базу шкіл і викладачів, які добровільно працюють за її стандартами, а не контролює ринок “згори”.

Ці стандарти — це не про стиль йоги, а про структуру навчання: скільки годин відводиться на практику, анатомію, методику викладання, етику та безпеку. По суті, Yoga Alliance задає мінімальну рамку якості, щоб підготовка викладача була не хаотичною, а системною і зрозумілою на міжнародному рівні.

З роками це перетворилося на глобальну систему. Сьогодні, коли ви бачите позначку RYT 200 чи RYT 500, ви приблизно розумієте, через яку підготовку пройшла людина — незалежно від того, де вона навчалась.

RYT 200 — це базовий рівень сертифікації викладача йоги, а RYT 500 — вже значно глибша, розширена підготовка. І тут є цікавий момент: 500 годин не обов’язково проходити одразу — більшість іде шляхом 200 + додаткові 300 годин, поступово нарощуючи рівень.

RYS і RYT: у чому різниця

У системі Yoga Alliance важливо розрізняти два поняття — і саме тут найчастіше виникає плутанина.

RYS (Registered Yoga School) — це статус школи, яка відповідає міжнародним стандартам навчання і зареєстрована в альянсі.

RYT (Registered Yoga Teacher) — це вже персональний статус викладача, який пройшов підготовку в такій школі і зареєструвався в базі альянсу.

Тобто важливий момент: значення має не просто “сертифікат про проходження курсу”, а саме навчання в школі зі статусом RYS. Бо саме вона гарантує, що програма відповідає певному рівню якості.

У багатьох країнах ця сертифікація дає не лише “імідж”. Наприклад, у США інструктори часто оформлюють професійне страхування саме через прив’язку до Yoga Alliance — це впливає і на захист викладача, і на безпеку його учнів. Деякі студії або платформи навіть не розглядають кандидатів без такого бекграунду.

У Європі ситуація трохи інша, але теж цікава: там не рідкість, коли страхові або партнерські програми просять підтвердження кваліфікації, і сертифікат Yoga Alliance стає одним із найпростіших способів це зробити. Плюс — доступ до міжнародних семінарів, спільнот, знижок на професійні заходи та товари для практики. На перший погляд це дрібниці, але саме з них і складається середовище, в якому ти або ростеш, або стоїш на місці.

При цьому важливо залишатися чесним: в Україні ти можеш викладати й без цього. Тут немає обов’язкової сертифікації, і ніхто не заборонить тобі працювати без RYT-статусу. Але питання не в “можна чи не можна”, а в тому, як тебе сприймають.

Часто запитують: чи можна викладати йогу без сертифіката Yoga Alliance? Так, можна — в Україні це не є обов’язковою вимогою. Інше питання — як це впливає на довіру учнів, рівень відповідальності та можливості розвитку інструктора в довгостроковій перспективі.

Бо для людини, яка приходить на заняття, різниця між інструкторами не завжди очевидна. І тоді вона шукає сигнали. Для когось це рекомендації, для когось — досвід, а для когось — саме міжнародна сертифікація.

Окрема історія — це школи. Бо сертифікат сам по собі нічого не означає, якщо за ним не стоїть сильна підготовка.

Українські школи які мають акредитацію в Yoga Alliance

Українські школи мають право видавати сертифікацію, підтверджену Yoga Alliance, якщо вони зареєстровані як RYS. Перевірити це можна безпосередньо в реєстрі організації, обравши у фільтрі сайту країну Україна.

Станом на травень 2026 року в реєстрі всього три школи.

Atma Bodhi вказана як школа з Одеси, але про неї майже немає інформації, а сайт, зазначений у реєстрі, не відкривається.

International Yoga Therapy Center зі Львова має робочий сайт, фото і опис, однак її реєстрація відносно нова — з кінця 2023 року.

AdhoYoga

Якщо подивитися глибше, стає очевидно: різниця між школами — не лише в наявності акредитації, а в стабільності, масштабі та прозорості діяльності. І саме ці фактори формують реальну цінність навчання, а не просто наявність запису в реєстрі.

Тому відповідь на питання “чи потрібен Yoga Alliance?” не може бути однозначною.

Якщо ти просто хочеш почати викладати, набрати досвід і працювати локально — можна стартувати і без цього. Це нормальний шлях, і так робить багато людей.

Але якщо ти бачиш йогу як професію, плануєш рости, працювати онлайн або виходити на міжнародний рівень, тоді якісні курси інструкторів йоги з міжнародною сертифікацією стають сильним інструментом для професійного старту. Вона дає зрозумілу для світу “мову кваліфікації”, яку не потрібно щоразу пояснювати.

І, мабуть, найважливіше: сам по собі сертифікат нічого не гарантує. Але він створює рамку, в якій формується якість. І далі все просто: або ти використовуєш цю систему, щоб реально вирости як викладач, або це залишається просто рядком у профілі.

Фото: adhoyoga.com

