На сході Бангладеш сталося лобове зіткнення двох пасажирських поїздів. Внаслідок цього 16 загинули, більше 50 осіб отримали травми.

На залізничній станції в окрузі Брахманбарія в Бангладеш зіткнулися два пасажирські потяги.

Трагедія трапилася через машиніста одного з двох поїздів, який проігнорував сигнал про наближення міжміського експресу.

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Після зіткнення потяг Udayan Express зійшов з колії, кілька його вагонів серйозно пошкоджені. Внаслідок аварії загинули щонайменше 16 осіб, понад 50 людей отримали поранення.

Раніше Факти ICTV писали, що турецька поліція затримала водія автобуса, який протаранив автобусну зупинку в Стамбулі, а потім напав на тих, хто намагався перешкодити йому покинути місце події, поранивши 13 осіб.

Джерело: bdnews24