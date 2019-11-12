PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Бангладеш зіткнулися два потяги – 16 людей загинули, десятки поранених

На сході Бангладеш сталося лобове зіткнення двох пасажирських поїздів. Внаслідок цього 16 загинули, більше 50 осіб отримали травми.

У Бангладеш зіткнулися два потяги – 16 людей загинули, десятки поранених

На залізничній станції в окрузі Брахманбарія в Бангладеш зіткнулися два пасажирські потяги.

Трагедія трапилася через машиніста одного з двох поїздів, який проігнорував сигнал про наближення міжміського експресу.

Читайте: Потужний землетрус в Ірані: загинули чотири людини, понад 70 постраждалих

Після зіткнення потяг Udayan Express зійшов з колії, кілька його вагонів серйозно пошкоджені. Внаслідок аварії загинули щонайменше 16 осіб, понад 50 людей отримали поранення.

Раніше Факти ICTV писали, що турецька поліція затримала водія автобуса, який протаранив автобусну зупинку в Стамбулі, а потім напав на тих, хто намагався перешкодити йому покинути місце події, поранивши 13 осіб.

Джерело: bdnews24

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик протаранив вантажівку
Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик протаранив вантажівку
У Києві 14-річна школярка випала з вікна багатоповерхівки
У Києві 14-річна школярка випала з вікна багатоповерхівки
В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля
В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля – постраждали двоє співробітників
На Харківщині дитина застрягла у пральній машині
На Харківщині хлопчик застряг у пральній машині – діставали рятувальники
На Полтавщині чоловік примушував 15-річну дівчинку зніматися в порно
На Полтавщині чоловік примушував 15-річну дівчинку зніматися в порно
Маскувалися під клуби для чоловіків: у Запоріжжі викрили мережу борделів
Маскувалися під клуби для чоловіків: у Запоріжжі викрили мережу борделів
Зробив зауваження: в Маріуполі пішохід вдарив ножем у груди водія
Зробив зауваження: в Маріуполі пішохід вдарив ножем у груди водія
Нажахані петардою коні травмували підлітка: у Львові заборонили роботу карет
Нажахані петардою коні травмували підлітка: у Львові заборонили роботу карет
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка