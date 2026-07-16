Президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати його радником. Проте він відмовився від цієї пропозиції.

Про це Михайло Федоров сказав під час пресбрифінгу в Києві.

Зеленський пропонував Федорову стати його радником

У якій саме структурі Федорову пропонували цю посаду — не відомо, передає журналіст Фактів ICTV Єгор Ромахло.

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– Розмова із Зеленським була нормальною, – заявив Федоров на брифінгу.

За його словами, сьогодні його завдання — показати, що вже зроблено та які ризики чекають попереду.

– Я не хочу потім дивитися в очі своїм дітям і думати, що не сказав про те, що на нас чекає, – заявив Федоров.

Він також прокоментував ситуацію з мобілізацією. За словами Федорова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і Генеральний штаб довели її до нинішнього стану, адже ТЦК та СП підпорядковуються саме їм.

Федоров наголосив, що питання мобілізації неможливо вирішити без змін у війську та нового суспільного договору. Фронт тримає не одна людина і не лише рішення командування, а українці, які самі пішли в окопи та зараз стримують російських окупантів.

За словами міністра оборони, військовим потрібні нормальна соціальна підтримка та лідери.

Федоров додав, що вже має пропозиції щодо роботи, зокрема від компанії Palantir, але деталей не розкрив.

Він підкреслив, що є людиною в оточенні президента Зеленського, яка його цінувала та досі цінує найбільше серед тих, хто в нього є.

Водночас Федоров додав, що не будував політичної кар’єри, не створював власні компанії, не займався бізнесом.

– Я ніколи його не підводив ні в нічому. Як і не підводив в принципі вас. Не було корупційних скандалів, не було побудови якихось схем, – сказав Федоров.

Михайло Федоров очолював Міністерство оборони України з січня 2026 року.

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