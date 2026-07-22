Президент Володимир Зеленський подякував українцям за довіру до нового військового командування після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

Він висловив сподівання, що ця довіра стане додатковою мотивацією для українських захисників.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення у середу, 22 липня.

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Зеленський подякував українцям за довіру

– Сьогодні новий головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий приступив до виконання обов’язків – уже зміни відбулись. Разом з Михайлом та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане Ігор Скибюк – рішення теж уже є, – заявив президент.

Зеленський наголосив, що нове військове керівництво має значний бойовий досвід.

– Хлопці бойові, досвідчені. Війська їх знають – Драпатого, Хмару, Скибюка, – зазначив він.

Президент також повідомив, що керівництво держави домовилося про підготовку модернізації Сил оборони України.

– Важливо, щоб усе пройшло абсолютно злагоджено і щоб росіяни не отримали жодної шпаринки і можливості, – зауважив глава держави.

Нагадаємо, 22 липня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

Драпатий подякував президенту за довіру, а Збройним Силам України – за новий етап служби.

Головнокомандувач також висловив подяку Олександру Сирському за послідовну роботу на посаді головнокомандувача ЗСУ та внесок у зміцнення українського війська.

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