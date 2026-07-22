Україна продовжує розвивати проєкти зі створення лазерної зброї. Нові засоби можуть надійти на озброєння Сил оборони у найближчі місяці та використовуватися для ураження російських Шахедів.

Про це під час брифінгу заявив заступник головнокомандувача ЗСУ, бригадний генерал Андрій Лебеденко.

Коли на озброєнні ЗСУ з’явиться лазерна зброя

– Рухаються проєкти, які пов’язані зі зброєю майбутнього. Вона вже сьогодні є. Є виробники і команди, всередині ЗСУ, і ззовні – приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю. Вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над Шахедами, – заявив він.

За словами Лебеденка, приблизно через 2-3 місяці в Україні можуть з’явитися засоби, які дозволять ефективніше за кулемети уражати засоби повітряного нападу.

Зараз дивляться

Нагадаємо, на початку липня колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив про початок нового етапу розвитку українських систем протиповітряної оборони.

За його словами, в Україні тривають випробування лазерних систем ППО. Дрони-перехоплювачі демонструють дедалі вищу ефективність.

Розробки вже принесли перші результати, проте подробиці про них не розголошувалися.

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