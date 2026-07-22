Кабінет міністрів України погодив призначення колишнього начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це ввечері 22 липня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін погодив призначення Ткаченка головою КОДА

16 липня президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника КМВА. Він очолював столичну військову адміністрацію з 31 грудня 2024 року.

Зараз дивляться

Того ж дня Зеленський звільнив Миколу Калашника з посади голови Київської ОДА. Калашник став міністром з питань відновлення, інфраструктури та транспорту України в новому уряді Сергія Корецького.

Тимчасово виконувати обов’язки начальника КМВА буде колишній перший заступник Ткаченка Андрій Ткачов.

Окрім роботи в КМВА, Тимур Ткаченко обіймав посади заступника міністра розвитку громад та територій і заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 22 липня повідомив, що вони разом із новим прем’єр-міністром Сергієм Корецьким визначили, як зміняться підходи до кадрової політики уряду та які зміни мають відбутися в міністерствах.

Фото: Тимур Ткаченко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.