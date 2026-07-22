Колишній голова КМВА Тимур Ткаченко очолив Київську ОДА
- Кабмін погодив призначення Тимура Ткаченка головою Київської ОДА.
- До цього Ткаченко очолював КМВА з 31 грудня 2024 року.
Кабінет міністрів України погодив призначення колишнього начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації.
Про це ввечері 22 липня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабмін погодив призначення Ткаченка головою КОДА
16 липня президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника КМВА. Він очолював столичну військову адміністрацію з 31 грудня 2024 року.
Того ж дня Зеленський звільнив Миколу Калашника з посади голови Київської ОДА. Калашник став міністром з питань відновлення, інфраструктури та транспорту України в новому уряді Сергія Корецького.
Тимчасово виконувати обов’язки начальника КМВА буде колишній перший заступник Ткаченка Андрій Ткачов.
Окрім роботи в КМВА, Тимур Ткаченко обіймав посади заступника міністра розвитку громад та територій і заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 22 липня повідомив, що вони разом із новим прем’єр-міністром Сергієм Корецьким визначили, як зміняться підходи до кадрової політики уряду та які зміни мають відбутися в міністерствах.
Фото: Тимур Ткаченко