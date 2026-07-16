У побуті людей, які уникають візитів до ТЦК, не з’являються за повістками або не проходять військово-лікарську комісію, часто називають ухилянтами. Однак із юридичної точки зору таке визначення не є правильним.

Річ у тім, що сам факт порушення правил військового обліку ще не означає ухилення від мобілізації. Для цього правоохоронні органи мають довести наявність складу кримінального правопорушення.

Розповідаємо на Фактах ICTV, який штраф за ухилення від мобілізації у 2026 році можуть отримати військовозобов’язані та в яких випадках справа може дійти до в’язниці.

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Коли загрожує адміністративна відповідальність

Найчастіше військовозобов’язаних притягують саме до адміністративної відповідальності. Вона настає за порушення правил військового обліку, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 210).

До таких порушень, зокрема, належать:

неявка до ТЦК та СП за повісткою;

несвоєчасна постановка на військовий облік;

непроходження військово-лікарської комісії;

неповідомлення про зміну персональних даних, зокрема місця проживання, прізвища чи інших відомостей, які підлягають військовому обліку.

За такі дії ТЦК та СП можуть винести постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

У 2026 році штраф для ухилянтів за порушення правил військового обліку під час особливого періоду становить від 17 000 до 25 500 грн. Саме таке покарання найчастіше застосовують до осіб, які не виконали вимоги військового обліку.

Чи означає адміністративний штраф ухилення від мобілізації

Порушення правил військового обліку саме по собі не є ухиленням від мобілізації. Адміністративний штраф не означає автоматичного відкриття кримінального провадження. Для цього мають бути встановлені інші обставини, які свідчать саме про умисне ухилення від виконання військового обов’язку.

Тобто сам факт неявки до ТЦК або несвоєчасного оновлення військово-облікових даних ще не свідчить про вчинення кримінального правопорушення.

Коли настає кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність передбачена Кримінальним кодексом України. Залежно від обставин можуть застосовуватися кілька статей КК України.

Найчастіше під час воєнного стану застосовують саме статтю 336 КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Що потрібно для притягнення за статтею 336 КК України

Як розповів у коментарі для РБК-Україна юрист Дмитро Франчук, кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України, як правило, настає тоді, коли військовозобов’язаний уже пройшов усі передбачені законом етапи.

Йдеться про випадки, коли людина прибула до ТЦК та СП, пройшла військово-лікарську комісію, була визнана придатною до служби, отримала повістку на відправку (мобілізаційне розпорядження), але без поважних причин не прибула до визначеного місця і часу для проходження військової служби.

За словами юриста, для притягнення до кримінальної відповідальності недостатньо лише факту порушення правил військового обліку або неявки за повісткою для уточнення даних чи проходження ВЛК.

Правоохоронні органи мають довести, що людина була належним чином повідомлена про обов’язок прибути на відправку, не мала законних підстав для відстрочки чи звільнення від мобілізації та умисно не виконала мобілізаційне розпорядження.

Дмитро Франчук також наголошує, що адміністративний штраф не перетворюється автоматично на кримінальну справу. Кожен випадок оцінюють окремо, а для відкриття кримінального провадження необхідно довести наявність усіх ознак складу злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України.

Чим відрізняється порушення військового обліку від ухилення

Попри те, що обидва поняття пов’язані з виконанням військового обов’язку, вони мають різні правові наслідки.

Порушення правил військового обліку зазвичай тягне за собою адміністративну відповідальність і штраф ухилянтам.

Доведене ухилення від мобілізації є кримінальним правопорушенням, для якого необхідно довести не лише сам факт невиконання вимог закону, а й умисне бажання уникнути призову.

Саме тому юристи радять не ототожнювати адміністративний штраф ухилянтам від мобілізації із кримінальною відповідальністю. У кожному конкретному випадку правову оцінку діям особи дають правоохоронні органи та суд з урахуванням усіх обставин справи.

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