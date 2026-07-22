Прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо проведення експрес-аналізу всіх міністерств для оцінки їхнього поточного стану.

Урядові відомства мають переглянути діяльність комісій, комітетів і координаційних органів, повідомив прем’єр увечері 22 липня.

Корецький доручив провести аудит в Кабміні

– Дав доручення до 27 липня підготувати пропозиції щодо проведення експрес-аналізу всіх міністерств для верифікації поточного стану справ, зокрема виконання бюджетних програм, реалізації планів стійкості та інших напрямів роботи. За потреби залучимо Держаудитслужбу, – зазначив він.

За словами прем’єра, протягом двох тижнів кожне міністерство має надати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів.

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Йдеться про оновлення їхнього складу, переформатування або ліквідацію у разі недоцільності подальшої діяльності.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким повідомив, що вони визначили оновлені підходи до кадрової політики Кабінету міністрів, а також зміни, які мають відбутися в міністерствах.

Глава держави додав, що Корецький разом із командою працює над офіційною програмою діяльності уряду України. Очікується, що цей документ представлять найближчим часом.

– Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання, – зазначив президент.

Зеленський заслухав доповідь прем’єр-міністра щодо ліквідації наслідків російських обстрілів і виконання завдань в Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях.

– Важливо, що триває робота з партнерами для гарантування фінансової стійкості України, реалізації оборонних домовленостей з партнерами та прискорення виробництва, закупівель і постачання зброї, яка необхідна першочергово, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України.

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