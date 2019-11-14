У Києві 33-річному чоловіку дали три місяці арешту за систематичне психологічне та фізичне насильство у сім’ї.

Оболонським райсуд Києва засудив до трьох місяців арешту чоловіка, який з січня до жовтня 2019 року дев’ять разів притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Проте складені адмінпротоколи не давали жодного результату – його ставлення до дружини не змінилося.

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Киянин постійно ображав жінку нецензурними висловлюваннями, залякував, принижував та погрожував фізичною розправою. Все це відбувалося в однокімнатній квартирі на очах малолітніх дітей.

У столичній прокуратурі наголошують, що вирок суду – це перше реальне покарання у Києві за домашнє насильство.

Нацполіція планує створити загальнонаціональну базу даних з системою синіх, жовтих та червоних карток – відповідно до рівня насильства в сім’ї.