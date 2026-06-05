У п’ятницю, 5 червня, відзначається Всесвітній день охорони довкілля, Європейський день зубних техніків, Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством, Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією, День повітряних куль та День персонального комп’ютера Apple II.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномученика Дорофея, єпископа Тирського. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 5 червня 2026 року

Щороку 5 червня віряни згадують священномученика Дорофея. Він був єпископом Тиру Фінікійського. Переховувався в період гонінь на християн за часів правління імператора Діоклетіана, однак згодом повернувся до Тиру.

Зараз дивляться

Після повернення Дорофей керував своєю єпархією близько 50 років. Він прийняв мученицьку смерть в період правління Юліана Відступника в місті Уд (сучасна Варна). Дорофею приписують складання Синопсису (збірка переказів про життя пророків і апостолів), що містить один із варіантів списку апостолів від сімдесяти.

Хто святкує день ангела 5 червня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Гаврило, Георгій, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро і Федір.

Що не можна робити 5 червня 2026 року

У день Дорофея заборонено сваритися, лихословити, пліткувати і заздрити. Потрібно обережно користуватися ножем, ножицями, голкою, сокирою та іншими гострими предметами, оскільки є ризик порізатися.

Цього дня не рекомендується братися за домашні справи, тому що все буде валитися з рук. Також не варто витрачати великі суми грошей – покупки себе не виправдають.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати на подвір’ї. День вважається вдалим для того, щоб позбутися бур’янів на городі.

Існує повір’я, що на Дорофея розквітає сон-трава. Якщо на ділянці з’явилась така квітка, то це вважалося доброю прикметою.

Цього дня також звертали увагу на сни. Якщо побачили хороший сон – це означає, що ви на правильному життєвому шляху. Поганий сон вказує на те, що варто щось змінювати в житті.

Народні прикмети на 5 червня 2026 року

Над водою стелиться туман – буде багато грибів.

Бджоли ховаються по вуликах або собака не виходить з будки – скоро буде дощ.

До обіду похмуро, а в другій половині дня вийшло сонце – до кінця червня погода буде мінливою.

З’явилося багато павуків – чекайте на ясну і суху погоду.

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