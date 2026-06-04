Україна передасть відкритий лист президента України Володимира Зеленського до президента РФ Володимира Путіна дипломатичними каналами.

Про це повідомив у мережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Лист Зеленського передадуть дипломатичними каналами

– Цей відкритий лист є серйозною та вагомою пропозицією щодо завершення війни. Безпосередньо від президента України – до президента Російської Федерації. З чіткими, здійсненними кроками та запрошенням на особисту зустріч. Ми також офіційно передаємо цей лист через дипломатичні канали, – наголосив міністр.

Сибіга додав, що українська сторона очікує змістовної відповіді на цю пропозицію.

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– Настав час завершити цю війну. Настав час обрати мир, – зазначив глава МЗС України.

Нагадаємо, у четвер, 4 червня, на сайті Офісу президента був оприлюднений відкритий лист президента Україні Володимира Зеленського російському диктатору Володимиру Путіну.

У листі Зеленський запропонував Путіну особисту зустріч для обговорення завершення війни.

Глава держави заявив, що Україна готова до прямих переговорів між лідерами двох держав.

Зеленський наголосив, що лінія фронту у війні з Росією повинна бути відправною точкою для дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення миру.

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