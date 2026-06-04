У Кремлі повідомили, що лист президента України Володимира Зеленського отримано та зафіксовано відповідними структурами, однак Володимир Путін ознайомиться з його змістом пізніше.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

У Кремлі отримали лист Зеленського

За його словами, лист української сторони вже надійшов і був зафіксований відповідними структурами, проте Путін розгляне його пізніше.

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Окремо Пєсков висловився щодо можливості особистої зустрічі лідерів.

– Якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати в Москву, – зазначив речник російського диктатора.

Жодних додаткових деталей щодо змісту листа або можливих переговорів у Кремлі наразі не оприлюднюють.

Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа президенту РФ Володимиру Путіну, в якому запропонував провести зустріч та “закінчити війну”.

Він зазначив, що лінія фронту у війні з Росією повинна стати базовим орієнтиром для дипломатичних кроків, спрямованих на встановлення миру.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що цей лист є “серйозною та вагомою пропозицією щодо завершення війни” і буде офіційно переданий через дипломатичні канали.

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