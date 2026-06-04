Путін розгляне пізніше: у Кремлі отримали лист Зеленського
- У Кремлі підтвердили отримання листа від Володимира Зеленського, але заявили, що Путін ознайомиться з ним пізніше.
- Дмитро Пєсков заявив, що якщо Зеленський хоче зустрічі з Путіним, він може приїхати до Москви.
У Кремлі повідомили, що лист президента України Володимира Зеленського отримано та зафіксовано відповідними структурами, однак Володимир Путін ознайомиться з його змістом пізніше.
Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.
У Кремлі отримали лист Зеленського
За його словами, лист української сторони вже надійшов і був зафіксований відповідними структурами, проте Путін розгляне його пізніше.
Окремо Пєсков висловився щодо можливості особистої зустрічі лідерів.
– Якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати в Москву, – зазначив речник російського диктатора.
Жодних додаткових деталей щодо змісту листа або можливих переговорів у Кремлі наразі не оприлюднюють.
Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа президенту РФ Володимиру Путіну, в якому запропонував провести зустріч та “закінчити війну”.
Він зазначив, що лінія фронту у війні з Росією повинна стати базовим орієнтиром для дипломатичних кроків, спрямованих на встановлення миру.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що цей лист є “серйозною та вагомою пропозицією щодо завершення війни” і буде офіційно переданий через дипломатичні канали.