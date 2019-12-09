СБУ проводить обшуки в мерії Одеси

Співробітники СБУ проводять виїмку документів у мерії Одеси в рамках справи щодо присвоєння 100 млн грн міського бюджету.

У будівлі мерії Одеси проводяться процесуальні дії у справі щодо присвоєння коштів бюджету чиновниками міськради та комунального підприємства.

Зокрема, проводиться виїмка документів.

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Справу розслідують за ч.5 ст.191 ККУ – Привласнення, розтрата майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, 22 листопада СБУ вже проводила обшуки в одеській мерії через підозру в привласненні 100 млн грн завдяки створенню штучної кредитної заборгованості.