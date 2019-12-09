PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

СБУ проводить обшуки в мерії Одеси

Співробітники СБУ проводять виїмку документів у мерії Одеси в рамках справи щодо присвоєння 100 млн грн міського бюджету.

СБУ обшуки

У будівлі мерії Одеси проводяться процесуальні дії у справі щодо присвоєння коштів бюджету чиновниками міськради та комунального підприємства.

Зокрема, проводиться виїмка документів.

Читайте: Винагорода для викривачів корупції: Зеленський підписав закон

Справу розслідують за ч.5 ст.191 ККУ – Привласнення, розтрата майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, 22 листопада СБУ вже проводила обшуки в одеській мерії через підозру в привласненні 100 млн грн завдяки створенню штучної кредитної заборгованості.

 

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
Труханов приховав 50 млн грн екс-дружини, з якою фактично живе – ЦПК
Труханов приховав 50 млн грн екс-дружини, з якою фактично живе – ЦПК
В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
Прийшли сотні. В Одесі прощаються із загиблим на Троїцькій рятувальником Шатохіним
Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до 12 осіб. Пошуки ще шести тривають
Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до 12 осіб. Пошуки ще шести тривають
Пожежа в Одесі: люди приносять квіти на місце трагедії, розбирання завалів триває
Пожежа в Одесі: люди приносять квіти на місце трагедії, розбирання завалів триває
Пожежа в Одесі
В Україні 8 грудня – день жалоби за загиблими у пожежі в Одесі
Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: в лікарні помер рятувальник
Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі на Троїцькій: восьмеро загиблих, 31 людина постраждала
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка