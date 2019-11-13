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Факти / Україна

Винагорода для викривачів корупції: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо викривачів корупції, ухвалений Верховною Радою 17 жовтня.

Корупція

Зміни до закону Про запобігання корупції щодо захисту викривачів корупції схвалив Володимир Зеленський – глава держави поставив підпис під законом №198-ІХ.

Цей документ визначає правовий статус викривачів – осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми їх захисту.

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Зокрема, викривач може претендувати на винагороду, якщо завдані державі збитки становлять не менше 5 тис. прожиткових мінімумів (9,6 млн грн).

– Закон дозволить створити нову ефективну систему запобігання корупції на основі міжнародних стандартів, що сприятиме зниженню рівня корупції у державі, – наголошують в ОП.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Dreamstime

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