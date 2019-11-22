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Обшуки в мерії Одеси – чиновників підозрюють у розкраданні 100 млн грн

Служба безпеки України провела обшуки в одеській мерії через підозри у привласненні 100 млн грн завдяки створенню штучної кредитної заборгованості.

Обшуки в мерії Одеси – чиновників підозрюють у розкраданні 100 млн грн

Співробітники СБУ викрили факт заволодіння коштами міського бюджету чиновниками Одеської міськради та комунального підприємства.

– Посадовці міськради у змові з комерційними структурами привласнили майже 100 млн грн під час погашення кредитної заборгованості комерційному банку. Зловмисники штучно створили кредитну заборгованість комунального підприємства перед банком, – розповіли у прес-службі СБУ.

Право вимоги на борги у банку викупила приватна фірма афілійована з чиновниками мерії. Після цього комерсанти, завищивши суму заборгованості на 100 млн грн, звернулися до мерії із вимогою її погашення.

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– Рішення щодо оплати завищеного боргу приймалося на основі недостовірних матеріалів, свідомо підготовлених посадовцями кількох департаментів мерії. Потім бюджетні гроші були привласнені учасниками оборудки, – додали у СБУ.

Генпрокурор України Руслан Рябошапка зазначив, що обшуки пов’язані зі справою про розкрадання грошей чиновниками міської ради та корупцією в Адміністрації морських портів.

– Борг був штучний, і компанії, які викупили борг, афілійовані з чиновниками Одеської мерії, – пояснив генпрокурор, уточнивши, що правоохоронці шукають документи на підтвердження створення штучного боргу.

Рябошапка зазначив, що деяким посадовцям мерії було повідомлено про підозру.

Нагадаємо, 12 листопада НАБУ затримало членів злочинного угруповання, які вимагали хабар у розмірі $300 тис.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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