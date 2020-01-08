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Факти / Надзвичайні події

Катастрофа в Ірані: Супрун розповіла, як пережити наслідки трагедії

Екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, яку підтримку мають отримати люди, близькі яких загинули в авіакатастрофі в Ірані.

Депресія

Співчуття сім’ям і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані висловила екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона заявила, що людям, які переживають наслідки трагедії, потрібна психологічна підтримка і допомога фахівців.

– Такі неочікувані ситуації характеризуються насамперед дуже сильним впливом на психічний стан людини, що викликає в неї травматичний стрес. Він може проявлятися як нерозуміння та неприйняття того, що відбулося, нездатністю робити звичні речі, ізоляцією, відчуженням, панічними реакціями або може мати фізичні прояви, – пояснила Супрун.

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Для людей, які переживають наслідки катастрофи в Ірані, зараз важлива робота з кризовими психологами. Проте і в звичайних людей є можливість допомогти тим, хто переживає втрату:

  • будьте щирими у спілкуванні, але не надавайте спрощених рішень;
  • вмійте сидіти мовчки, адже не завжди у людей буде бажання говорити про свою втрату;
  • будьте поруч та пропонуйте свою допомогу;
  • готуйтеся просто вислухати людину;
  • слідкуйте за емоційним станом людини і допоможіть знайти професіональну психологічну допомогу у разі необхідності.

Також Супрун радить усім людям, які сильно переживають через подібні події, обмежити час споживання новин і зачекати, коли ажіотаж навколо них знизиться.

Крім того, вона пропонує читати не тільки про погане і не говорити про катастрофу, якщо ви не хочете цього.

Факти ICTV також публікували список осіб, які загинули у результаті катастрофи в Ірані.

Джерело: Уляна Супрун

Фото: Dreamstime

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