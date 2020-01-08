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Факти / Україна

Рідних жертв катастрофи Boeing 737 МАУ вивезли з Борисполя, їм нададуть допомогу

Сім’ї загиблих у авіакатастрофі літака МАУ Boeing 737 у Тегерані отримають необхідну підтримку.

Рідних жертв катастрофи Boeing 737 МАУ вивезли з Борисполя, їм нададуть допомогу

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що родини загиблих внаслідок авіакатастрофи Boeing 737 МАУ у Тегерані (Іран) отримають допомогу.

– Держава надасть необхідну підтримку сім’ям загиблих. Державіаслужба проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів МАУ, – заявив Гончарук.

Родичів загиблих зібрали в аеропорту Бориспіль, після чого їх вивели з летовища.

Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

Український посол і консул тісно взаємодіють з авіаційною владою Ірану з метою оперативного з’ясування причин катастрофи та репатріації тіл загиблих українців.

Крім того, Гончарук додав, що список пасажирів, які перебували на борту українського літака, буде оприлюднено найближчим часом.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін. Крім того, у зв’язку з авіакатастрофою в Україні перевірять всі пасажирські борти.

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