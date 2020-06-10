Водій автоцистерни, який врізався у пасажирський автобус неподалік Новограда-Волинського та забрав життя 9 людей, вийшов із СІЗО.

Постраждали тієї страшної ночі працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління, які поверталися із відпочинку в Карпатах.

За словами очевидців, зіткнення автоцистерни із автобусом, який зупинився обабіч дороги, було моментальним.

Один із постражадалих у ДТП Олексій Сарнавський заледве вижив сам, але втратив дружину.

– Я був на вулиці, а потім зайшов, щоб взяти светр. Ми з жінкою сиділи на останніх сидіннях. Аж раптом удар – і все полетіло.

У підсумку аварії – 9 загиблих та 16 травмованих осіб. Жертв могло бути ще більше, якби цистерна була завантажена пальним.

– Дев’ять родин залишилися сьогодні без дружин, без чоловіків. Лише у моїй службі ми втратили шістьох людей – водіїв тролейбуса, кондукторів. Служба залишилася без провідних працівників за годину поїздки, – поділився заступник керівника Житомирського трамвайно-тролейбусного депо Сергій Корнійчук.

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Як розповіла адвокат потерпілих, горе-водія затримали на місці, і в камері СІЗО він провів півроку. Однак нещодавно суд постановив змінити утримання під вартою на домашній арешт, і чоловік поїхав додому на Тернопільщину.

– Підозрюваний може переховуватися і надалі: на час розгляду справи в суді він мав при собі закордонний паспорт. Суд його зобов’язав здати паспорт в органи міграційної служби, однак жодних підтверджень того, що паспорт зданий, немає. Він проживає в іншій області, – заявила Анна Качмар.

Однак найбільше шокує те, що водій відмовляється визнавати вину у скоєному: автобус на дорозі він побачив “запізно”.

– Будуть засідання, буде з’ясовуватися. Я учасник дорожньої трагедії, але винним себе не вважаю. Машина обганяла мене, я не міг обійти. Все сталося за кілька секунд, – заявив Анатолій Храновський, водій автоцистерни.

Підозрюваний працював на приватну фірму, на яку постраждалі подали позов близько 5 млн грн компенсації, адже більшість із них проходять дороговартісне лікування. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує ув’язнення строком до 10 років.

Ще одна кривава ДТП під Житомиром забрала життя немовляти та трьох дорослих. На автошляху Овруч – Словечне зіткнулися автомобілі Daewoo Ланос та Mitsubishi

Усі загиблі їхали в легковику Daewoo – 24-річний водій, 46-річна та 50-річна жінки та 9-місячна дівчинка. Травми отримала ще одна пасажирка Lanos, її разом із водієм Mitsubishi доставили до лікарні.