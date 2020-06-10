Водитель автоцистерны, который врезался в пассажирский автобус недалеко Новоград-Волынского и унес жизни 9 человек, вышел из СИЗО.

Пострадали в ту страшную ночь работники Житомирского трамвайно-троллейбусного управления, которые возвращались с отдыха в Карпатах.

По словам очевидцев, столкновение автоцистерны с автобусом, который остановился на обочине дороги, было моментальным.

Один из пострадавших в ДТП Алексей Сарнавский едва выжил сам, но потерял жену.

— Я был на улице, а потом зашел, чтобы взять свитер. Мы с женой сидели на последних сиденьях. И вдруг удар — и все полетело.

В итоге аварии — 9 погибших и 16 травмированных. Жертв могло быть еще больше, если бы цистерна была загружена топливом.

— Девять семей остались сегодня без жен, без мужей. Только в моей службе мы потеряли шесть человек — водителей троллейбуса, кондукторов. Служба осталась без ведущих работников всего за час поездки, — поделился заместитель руководителя Житомирского трамвайно-троллейбусного депо Сергей Корнийчук.

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Как рассказала адвокат потерпевших, горе-водителя задержали на месте, и в камере СИЗО он провел полгода. Однако недавно суд постановил изменить содержание под стражей на домашний арест, и мужчина уехал домой в Тернопольскую область.

— Подозреваемый может продолжать скрываться: на время рассмотрения дела в суде он имел при себе загранпаспорт. Суд его обязал сдать паспорт в органы миграционной службы, однако никаких подтверждений того, что паспорт сдан, у нас нет. Он проживает в другой области, — заявила Анна Качмар.

Однако больше всего шокирует то, что водитель отказывается признавать вину в совершенном: автобус на дороге он увидел “слишом поздно”.

— Будут заседания, будет выясняться. Я участник дорожной трагедии, но виновным себя не считаю. Машина обгоняла меня, я не мог обойти. Все произошло за несколько секунд, — заявил Анатолий Храновский, водитель автоцистерны.

Подозреваемый работал на частную фирму, на которую пострадавшие уже подали иск около 5 млн грн компенсации, ведь большинство из них проходят дорогостоящее лечение. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Еще одна кровавое ДТП под Житомиром унесло жизни младенца и троих взрослых. На автодороге Орехов-Словечное столкнулись автомобили Daewoo Ланос и Mitsubishi.

Все погибшие ехали в легковушке Daewoo — 24-летний водитель, 46-летняя и 50-летняя женщины и 9-месячная девочка. Травмы получила еще одна пассажирка Lanos, ее вместе с водителем Mitsubishi доставили в больницу.