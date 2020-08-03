Сухроб Карімов: що відомо про терориста, який захопив банк у Києві (ФОТО)

Стало відомо, що чоловіка, який захопив заручницю в банку в БЦ Леонардо в Києві, звуть Карімов Сухроб Рахматовіч.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Судячи за його соціальними мережами – це психічно неврівноважена особа, – написав Геращенко.

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Відомо, що злочинець є громадянином Узбекистану, 1988 року народження.







Перше фото і все що відомо про Сухроба Карімова, який захопив банк у Києві / 2 фотографии

Захоплення банку в бізнес-центрі Леонардо

У Києві чоловік захопив у банк в БЦ Леонардо. Співробітники банку залиши приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

Переговори зі злочинцем проводять правоохоронці. Спочатку поліцейські ввели операцію Грім, проте згодом на місце події приїхали співробітники СБУ. Тепер справа під їх керівництвом, операція називається Бумеранг.

Терорист наполягає на тому, аби до нього пустили журналістів, щоб він у прямому ефірі назвав свої вимоги.

За словами чоловіка, в його рюкзаку вибухівка, яка здетоную навіть у разі його смерті.