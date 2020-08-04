Вибух у Бейруті – фото і відео вибуху

У ліванській столиці місті Бейрут пролунав потужний вибух. Злетів у повітря корабель, який був пришвартований на околиці морського порту.
Вибух був настільки потужним, що виніс шибки та позривав дахи у половині будинків навколо порту.
Вибух біля порту Бейрута – перші фото та відео / 3 фотографии
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Breaking: Video shows the moment of a massive explosion in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/pwE0c4QQV4
— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 4, 2020
Вибух у Бейруті
Вибух на околиці порту Бейрута супроводжував невеликий хлопок.
Через п’ять хвилин з’явився білий дим. У небо піднявся стовп диму.
Джерело: PM Breaking News