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Факти / Надзвичайні події

Вибух біля порту Бейрута – перші фото та відео

У ліванській столиці місті Бейрут пролунав потужний вибух. Злетів у повітря корабель, який був пришвартований на околиці морського порту.

Вибух був настільки потужним, що виніс шибки та позривав дахи у половині будинків навколо порту.

  • Вибух у Бейруті – фото і відео вибуху
  • Вибух у Бейруті – фото і відео вибуху
  • Вибух у Бейруті – фото і відео вибуху
  • Вибух у Бейруті – фото і відео вибуху
  • Вибух у Бейруті – фото і відео вибуху
  • Вибух у Бейруті – фото і відео вибуху
Вибух біля порту Бейрута – перші фото та відео / 3 фотографии

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