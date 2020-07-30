У Техасі прогримів вибух у сховищі зрідженого природного газу

У місті Монт-Белв’ю (штат Техас, США) стався вибух із загорянням у сховищі зрідженого природного газу компанії Lone Star

Про це повідомляє видання Houston Chronicle.

Місцева влада заявила, що пожежа не має загрози для громадськості, рятувальники працюють над ліквідацією.

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Представник компанії Ліза Коулман заявила, що безпеці території ніщо не загрожує, евакуація також не знадобилася.

Буде проведено розслідування причин інциденту, – зазначила Коулман.

Пожежа на кораблі ВМС США

В Сан-Дієго (США) на кораблі Bonhomme Richard сталася пожежа 12 липня. Тоді на судні перебували близько 200 моряків та офіцерів.

Загалом тоді постраждали 63 людини – 40 моряків ВМФ і 23 цивільних особи.

Джерело: Houston Chronicle