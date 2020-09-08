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Факти / Україна / Суспільство

У Тернополі масово штрафують директорів шкіл та дитсадків

Попри потрапляння Тернополя до червоної карантинної зони, школи та дитячі садки у місті продовжують працювати.

Поліція склала протоколи за порушення карантину на керівників 31 школи та 12 дитсадків.

Правоохоронці проводять рейди не лише навчальними закладами, а й торговими та розважальними, попереджаючи, що невиконання карантинних норм може завершитися кримінальною відповідальністю.

Якщо діти захворіють у школі на коронавірус, кримінальна відповідальність загрожує саме директору.

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Карантин у Тернополі

Водночас влада Тернополя вирішила, що в місті все працюватиме у звичайному режимі, незважаючи на потрапляння до червоної зони.

А мер міста Сергій Надал звернувся в поліцію з проханням не складати протоколи на підприємців, оскільки вважає постанову уряду незаконною.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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