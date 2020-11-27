У Києві п’яний чоловік почав стріляти через зауваження про відсутність маски

У Києві затримали чоловіка, який агресивно відреагував на зауваження працівника аптеки за відсутність захисної маски та почав стрілянину.

За даними поліції, на вулиці Басейній мешканець столиці у стані алкогольного сп’яніння зайшов до аптеки без індивідуальних засобів захисту. Працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски. Однак чоловік відмовився вдягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення та почав нецензурно висловлюватись.

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– У результаті завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який після прибуття вивів правопорушника на вулицю. Втім чоловік дістав з кишені пістолет та вистрілив в асфальт. Внаслідок події ніхто не постраждав, – повідомляє поліція.

Працівники правоохоронних органів затримали 44-річного чоловіка у порядку ст. 298-2 (Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) КК України. У нього вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет, та набої до нього.

За скоєне йому загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

У Києві напали на поліцейського

У Києві пасажир метрополітену напав на поліцейського, бо той зробив йому зауваження через відсутність захисної маски.

Інцидент трапився на станції метро Славутич. Чоловік зайшов на платформу без засобу захисту. Після отримання зауваження від правоохоронця він дістав газовий балончик та бризнув йому в очі.