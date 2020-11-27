В Киеве пьяный мужчина начал стрелять из-за замечания об отсутствии маски

В Киеве задержали мужчину, который агрессивно отреагировал на замечание работника аптеки за отсутствие защитной маски и начал стрельбу.

По данным полиции, на улице Бассейной житель столицы в состоянии алкогольного опьянения зашел в аптеку без индивидуальных средств защиты. Работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски. Однако мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, покидать помещение и начал нецензурно выражаться.

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— В результате заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытии вывел правонарушителя на улицу. Но мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал, — сообщает полиция.

Работники правоохранительных органов задержали 44-летнего мужчину в порядке ст. 298-2 (Задержание уполномоченным должностным лицом лица, совершившего уголовный проступок) УК Украины. У него изъяли предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему.

За содеянное ему грозит административная и уголовная ответственность.

В Киеве напали на полицейского

В Киеве пассажир метрополитена напал на полицейского, потому что тот сделал ему замечание за отсутствие защитной маски.

Инцидент произошел на станции метро Славутич. Мужчина зашел на платформу без средства защиты. После получения замечания от полицейского он достал газовый баллончик и брызнул ему в глаза.