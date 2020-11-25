Українські правоохоронці викрили та домоглися сплати податків підприємцем, яка продавала маски та респіратори за кордон.

Жінка постачала понад 300 тис. захисних засобів громадянину Китаю, після чого товар експортували до Іспанії. Однак під час цього процесу у документації вона занизила вартість свого товару та приховала фактичну суму отриманого доходу. Через це бюджет України недоотримав кошти.

Прокурорам вдалося притягти підприємця до відповідальності. Під час судового розслідування, яке відкрили за ч. 1 ст. 212 КК України, жінка сплатила до державного бюджету понад 3 млн грн єдиного податку. Додаткові понад 5 млн грн податку на прибуток також виплатило підприємство-виробник захисних засобів.

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Через те, що підприємець сплатила податки, правоохоронці направили до суду клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Ухилялися від сплати податків

СБУ викрила перевізників, які імпортували на територію України високоліквідні товари та не платили податки.

Вони завозили брендовий одяг, аксесуари, техніку.

Детальніше про викриття компаній, які ухилялися від сплати податків, читайте на Фактах ICTV.