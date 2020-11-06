У Києві пасажир метро напав на поліцейського через зауваження щодо маски

У Києві пасажир метрополітену напав на поліцейського, бо той зробив йому зауваження через відсутність захисної маски.

Інцидент трапився на станції метро Славутич. Чоловік зайшов на платформу без засобу захисту. Після отримання зауваження від правоохоронця він дістав газовий балончик та бризнув йому в очі.

Після цього правопорушник взяв ніж та намагався поранити представника поліції та свідків події. Щоб відволікти злочинця, один з пасажирів дістав пістолет та вистрілив у повітря (зброя пройшла необхідну реєстрацію).

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Злочинця затримали, наразі йому обирають запобіжний захід. Унаслідок інциденту представник поліції отримав хімічний опік першого-другого ступеня.

Штрафи за відсутність масок

6 листопада уряд України підтримав проект закону №3890 щодо введення штрафів за відсутність маски. Відтепер громадяни, які з’являються у громадських місцях без засобів захисту, будуть каратися грошовими стягненнями.

За недотримання законодавства порушники сплачуватимуть від 170 до 255 грн.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура