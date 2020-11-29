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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

В Індонезії сталося потужне виверження вулкана

В Індонезії сталося потужне виверження вулкана Левотоло. В результаті цього у повітря піднявся чотирикілометровий стовп диму й попелу.

Влада Індонезії попередила громадян про можливі потоки лави.

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Через виверження закрили місцевий аеропорт, а літакам заборонили польоти в радіусі чотирьох км від епіцентру.

У серпні біля острова Суматра в Індонезії сталися два землетруси, проте  про руйнування, постраждалих і ризики цунамі не повідомлялося.

Землетруси магнітудою 6,8 і 6,9 сталися протягом шести хвилин один від одного з 5.23 ранку.

Фото: Dreamstime

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