Біля острова Суматра в Індонезії сталися два землетруси, проте поки про руйнування, постраждалих і ризики цунамі не повідомляється.

Про це розповідає Геологічна служба США (USGS).

Землетруси магнітудою 6,8 і 6,9 сталися протягом шести хвилин один від одного з 5.23 ранку.

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Землетрус стався на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчули в Бенгкулу, який був найближчим до епіцентру, і в місті Паданг.

Архіпелаг Південно-Східної Азії відчуває часту сейсмічну і вулканічну активність через своє положення на Тихоокеанському Вогненному кільці, де стикаються тектонічні плити.

Так, у 2018 році землетрус на острові Сулавесі забрав життя 4,3 тис. людей. У 2004 році землетрус силою 9,1 бала стався біля узбережжя Суматри, викликавши цунамі, яке забрало життя 220 тис. людей.

Землетрус у Грузії

12 липня 2020 року у Грузії зафіксували землетрус магнітудою 4,5 балів.

Підземні поштовхи виявили у регіоні Шида Картлі.

Як повідомили грузинські сейсмологи, гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км.

Джерело: Time Snow News