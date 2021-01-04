Зайшов привітати колишню зі святами: на Хмельниччині вбили 35-річного чоловіка

У Славуті Хмельницької області внаслідок побутового конфлікту загинув 35-річний чоловік.

У новорічну ніч він вирішив зайти в гості до своєї колишньої співмешканки, де його зустрів 24-річний хлопець.

Під час з’ясування стосунків між чоловіками почалася бійка. Гість отримав низку ударів у голову, що змусило його повернутися до себе додому.

– Після побиття 35-річний чоловік ще встиг зустріти Новий рік, а наступного дня помер. Експертиза показала закриту черепно-мозкову травму та субдуральну гематому, – йдеться у повідомленні.

Поліція оперативно розшукала та затримала 24-річного коханця. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Вбивство пенсіонера на Харківщині

В середині грудня у Куп’янському районі на Харківщині пенсіонерка вбила свого 75-річного чоловіка через побутову сварку.

70-річна жінка нанесла декілька ножових поранень кухонним ножем, а коли чоловік стікав кров’ю, пішла з дому, не викликаючи швидку.

До поліції зателефонували сусіди, які виявили мертве тіло пенсіонера. Усі речові докази вилучені та направлені на дослідження.