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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Зашел поздравить бывшую с праздниками: на Хмельнитчине убили 35-летнего мужчину

В Славуте Хмельницкой области в результате бытового конфликта погиб 35-летний мужчина.

В новогоднюю ночь он решил зайти в гости к своей бывшей сожительнице, где его встретил 24-летний парень.

Во время выяснения отношений между мужчинами началась драка. Гость получил ряд ударов в голову, что заставило его вернуться к себе домой.

— После избиения 35-летний мужчина еще успел встретить Новый год, а на следующий день умер. Экспертиза показала закрытую черепно-мозговую травму и субдуральную гематому, — говорится в сообщении.

Полиция оперативно разыскала и задержала 24-летнего любовника. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

Убийство пенсионера в Харьковской области

В середине декабря в Купянском районе на Харьковщине пенсионерка убила своего 75-летнего мужа из бытовой ссоры.

70-летняя женщина нанесла несколько ножевых ранений кухонным ножом, а когда мужчина истекал кровью, ушла из дома, не вызывая скорую.

В полицию позвонили соседи, обнаружившие мертвое тело пенсионера. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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