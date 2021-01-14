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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

Масштабна пожежа на Жилянській у Києві – в небо піднявся густий стовп диму

У Шевченківському районі Києва на розі вулиць Жилянської та Старовокзальної сталася масштабна пожежа. Причини інциденту наразі невідомі.

Займання виникло в одноповерховій будівлі на площі 80 квадратних метрів. Рятувальники вже загасили полум’я. Обійшлося без жертв і постраждалих.

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Смерть дитини під час пожежі

23 грудня у селі Кубей Болградського району Одеської області також горів житловий будинок.

Унаслідок загоряння загинула трирічна дитина.

Детальніше про пожежу в Одеській області читайте на Фактах ICTV.

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