Шукаю хлопчика: у Полтаві чоловік пропонував школярам 100 гривень за порно-фотосесію

Поліція Полтави затримала чоловіка, який пропонував малолітнім хлопчикам інтимну фотосесію за гроші. Знімки він планував продавати на одному з порносайтів.

Вперше про це стало відомо ще в лютому, коли до правоохоронців звернулася директор місцевої школи.

Тоді вона принесла записку, яку їй передав 10-річний учень.

За його словами, чоловік дав записку і попросив подумати над пропозицією.

– Шукаю хлопчика від 8-12 років для порно фотосесії для сайту. Таємницю гарантую. Сплачую 100 гривень на годину, – йшлося у записці.

Після того, як 31-річного чоловіка опізнали і затримали, поліція провела обшуки в його квартирі.

Там було знайдено власноруч написані записки з пропозицією винагороди за участь в інтимній фотосесії, фотоапарат, комп’ютерну техніку, а також інші речові докази.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 15, ч. 2 ст. 156 (Замах на вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) КК України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.

Розбещення на Запоріжжі

У Васильківці Запорізької області судитимуть 34-річного чоловіка, який розбещував малолітню школярку по телефону.

Підозрюваний знайшов мобільний номер 11-річної дівчинки, і періодично схиляв її до статевого акту, відверто розповідаючи про свої бажання та наміри.

До поліції звернулися батьки школярки, які випадково підслухали телефонну розмову. Серія інцидентів припала на серпень 2020 року.

Санкція статті про розбещення передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.