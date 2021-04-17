Ищу мальчика: в Полтаве мужчина предлагал школьникам 100 гривен за порно-фотосессию

Полиция Полтавы задержала мужчину, который предлагал малолетним мальчикам интимную фотосессию за деньги. Снимки он планировал продавать на одном из порносайтов.

Впервые об этом стало известно еще в феврале, когда в полицию обратилась директор местной школы.

Тогда она принесла записку, которую ей передал 10-летний ученик.

По его словам, мужчина дал записку и попросил подумать над предложением.

— Ищу мальчика от 8-12 лет для порно-фотосессии для сайта. Тайну гарантирую. Плачу 100 гривен в час, — говорилось в записке.

После того, как 31-летнего мужчину опознали и задержали, полиция провела обыски в его квартире.

Там были найдены собственноручно написанные записки с предложением вознаграждения за участие в интимной фотосессии, фотоаппарат, компьютерная техника, а также другие вещественные доказательства.

Уголовное производство открыто по ст. 15 ч. 2 ст. 156 (Покушение на совершение развратных действий в отношении малолетнего) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет заключения.

Растление в Запорожье

В Васильковке Запорожской области будут судить 34-летнего мужчину, который развращавшего малолетнюю школьницу по телефону.

Подозреваемый нашел мобильный номер 11-летней девочки, и периодически склонял ее к половому акту, откровенно рассказывая о своих желаниях и намерениях.

В полицию обратились родители школьницы, случайно подслушавшие телефонный разговор. Серия инцидентов пришлась на август 2020 года.

Санкция статьи о развращении предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.