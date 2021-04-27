У Київській області газівники бризнули перцевим балончиком в очі місцевого мешканця. Четверо співробітників газової служби завітали до будинку Юрія, щоб перевірити лічильник. Господар впустив комунальників, а сам пішов займатися своїми справами. Коли повернувся – газівники вже різали трубу.

– Вони з’ясували, що у нас витік газу і сказали – треба знімати лічильник на перевірку. Просто перекрили газ, а лічильник не встановили інший. Я кажу, а чому? Вони відповіли, що вони іншого з собою не брали.

Скільки триватиме перевірка – чоловіку не сказали. Довго не думаючи, Юрій вирішив викликати поліцію. Та поки ходив за телефоном, співробітники газової служби намагалися піти.

Коли господар хотів їх зупинити, один з газовиків бризнув йому перцевим газом в обличчя.

– На мене бризнули газом. І не один, і не два рази. Я впав на машину, у мене почалася паніка, я почав задихатися.

На крики з будинку вискочив товариш господаря. Каже: комунальники, наче навіжені, накинулися на вже безпорадного Юрія, коли той лежав на капоті.

– Один з них теж намагався в мене бризнути, я почав відбиватися. Друга людина ззаду підійшла, мене притисла до авто. А у цей час Юру ще двоє взяли і відтягнули.

Після того газівники поїхали геть. Повернулися для того, щоб дати пояснення поліції – на тому й все. Юрію, який надихався перцю із балончика, довелося терміново їхати у лікарню, бо має хронічне захворювання легень.

Без газу його родині довелося жити понад тиждень. Від компанії постраждалий так і не отримав жодних вибачень.

Криваве побачення на Київщині

На початку квітня у Київській області стало відомо про вбивство чоловіка. Він привів у свій будинок хлопця, з яким познайомився на порталі сексуальних втіх.

Інтимне побачення перетворилося на криваву розправу – гість напав на власника будинку з викруткою та ножем.