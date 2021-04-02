У Києві 33-річний стоматолог Володимир Ситник надавав послуги пенсіонерам у них вдома, а там просто обкрадав їх. Одну з пацієнток він навіть намагався вбити струмом, під’єднавши до її дверей електродроти.

Крім того, лікар калічив пацієнтів, розрізаючи та зашиваючи їм ясна, нібито для встановлення протезів, однак насправді ніяких імплантів не було. Водночас кошти за них він брав чималі.

Лариса – одна з жертв дантиста-шахрая, його вона знайшла за рекомендацією знайомих. Лікар озвучив високу ціну за послуги, але натомість пообіцяв клієнтці голлівудську усмішку.

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Коли після візитів до стоматолога жінка відчула різкий біль, звернулася до інших спеціалістів, зробила знімки і була вражена. І половини начебто встановлених імплантів, за які пацієнтка заплатила понад 180 тис. грн, у роті просто не було.

Окрім неї, до поліції звернулося не менше десятка клієнтів Володимира Ситника. Він просив оплату наперед, а деяким під виглядом знеболювального колов сильнодійні препарати та грабував.

Скандал зі стоматологом у Рівному

У місті Рівне стоматолог знущалася з дітей, била та душила їх на прийомі. До поліції звернулися батьки маленьких пацієнтів, які повідомили про тілесні ушкодження у дітей.

Детальніше про стоматолога з Рівного читайте на Фактах ICTV.