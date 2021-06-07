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Людмила Богданова |

Котилося з гори: на Львівщині чоловік загинув, намагаючись зупинити авто

Котилося з гори: на Львівщині чоловік загинув, намагаючись зупинити авто

У Львівській області чоловік отримав смертельні травми, намагаючись зупинити свій автомобіль, який котився з гори. 32-річний мешканець Яворівського району на своєму транспортному засобі Volkswagen Touran приїхав до водойми.

Коли чоловік спустився до води, авто почало котитися з гори. Власник автівки кинувся самостійно зупиняти її, але потрапив під колеса. Внаслідок цього чоловік отримав смертельні травми та помер у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху.

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Екс-очільник розвідки помер під час дайвінгу

Наприкінці травня у Єгипті помер Віктор Гвоздь – колишній очільник розвідки. 62-річний військовий не виплив з води після занурення з аквалангом.

Пізніше його знайшли рятувальники та відвезли до лікарні, де медики констатували смерть.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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