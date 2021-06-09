На Шрі-Ланці (острівна держава, розташована в Індійському океані) внаслідок погіршення погодних умов загинули 18 людей. Понад 200 тис. осіб постраждали через сильний вітер і проливні дощі.
Близько 23 тис. жителів з небезпечних районів евакуювали в інші місця. Багато місць на острові залишаються затопленими, найбільше постраждало 10 районів.
Наразі рятувальники попереджають громадян про можливість зсувів у деяких районах. Тим часом синоптики прогнозують опади найближчими днями та посилення вітру до 50-55 км/год.
У Китаї через негоду загинуло 11 людей
У травні у китайському місті Наньтун через негоду загинуло 11 людей. Через сильний вітер у річці перекинувся рибальський човен.
Внаслідок грози обвалилися деякі будівлі та попадали дерева. Понад 3 тис. осіб евакуювали з небезпечних місць, а постраждало понад 13 тис.
Джерело: Xinhua