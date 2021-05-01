У Китаї через сильний вітер та грозу загинули 11 людей

У китайському місті Наньтун внаслідок сильного вітру під час грози загинули 11 людей. Ще 102 особи постраждали.

Так, через сильний вітер у річці перекинувся рибальський човен. Внаслідок чого 11 чоловіків упали в воду. Серед моряків двох вдалось врятувати, однак дев’ятьох – досі розшукують.

Вітер та гроза призвели до обвалення будівель та дерев. Внаслідок руйнування будинків 3 050 людей були евакуйовані.

Незвичайна екстремальна погода охопила дельту Янцзи ввечері 30 квітня. Наньтун став одним із найбільш постраждалих міст.

Станом на ранок 1 травня від негоди постраждали 13 688 людей у декількох містах провінції Цзянсу. Також вона завдала збитків економоці на понад 16,4 млн юанів.

Поблизу Тунісу затонуло судно з мігрантами

Нещодавно поблизу Тунісу затонуло судно. Внаслідок трагедії щонайменше загинув 41 мігрант, зокрема одна дитина.

Аварія сталася біля узбережжя Сіді Мансур у південно-східному Тунісі. З води витягли мертві тіла 41 людини. За попередньою інформацією, усі загиблі – вихідці із Африки.

Джерело: Global Times