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Юлія Захарченко |

У Німеччині випав град розміром з тенісний м’яч: п’ятеро людей постраждало

У Німеччині випав град розміром з тенісний м’яч: п’ятеро людей постраждало

У Мюнхені (Німеччина) пройшов сильний шторм, який затопив вулиці. Автобуси не можуть виїхати, а місцевий центр вакцинації затопило.

Всі записи на 24 червня в центрі вакцинації у Тюбінгені скасували через наслідки сильної зливи.

За даними місцевих ЗМІ, в усьому регіоні рятувальники відкачують воду із затоплених підвалів та прибирають повалені дерева з дорожніх шляхів.

Водночас випав град розміром як тенісний м’яч (близько 6,7 см у діаметрі). У місцевій поліції розповіли, що через це п’ять людей постраждали.

Дощ також залив футболістів та глядачів на матчі Євро 2020 між Німеччиною та Угорщиною, який пройшов 23 червня в Мюнхені. Через це деякі громадські перегляди припинили – гра професійних спортивних команд завершилася нічиєю.

У сусідній Чехії через грозу близько 45 тис. будинків у центральних і південних регіонах залишилися без електропостачання. Дерева, що впали, заблокували шляхи приблизно на 30 залізничних маршрутах.

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Джерело: AP

Фото: Depositphotos

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