Падіння дрона РФ у Румунії: президент Дан заявив, що його збила українська ППО
- Під час атаки безпілотник РФ, ймовірно, був уражений українською ППО, змінив курс і опинився на території Румунії.
- Президент Нікушор Дан заявив, що відповідальність за інцидент у місті Галац лежить на Росії.
Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що російський безпілотник, який перетнув кордон і влучив у житловий будинок у місті Галац, ймовірно був збитий українськими силами ППО.
Про це пише HotNews.
Російський БпЛА в Румунії збила українська ППО
За інформацією Дана, один з російських дронів був уражений українською ППО і після “кінетичного удару” змінив курс і опинився на території Румунії.
– Під час прольоту через українську територію деякі з дронів були збиті, а один з них, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію руху та попрямував у бік Галаца, — сказав президент.
Нікушор Дан наголосив, що відповідальність за інцидент в Галаці лежить на Росії.
Що відомо про падіння дрона РФ у Румунії
Нагадаємо, в ніч на 29 травня під час російської повітряної атаки по Україні безпілотник РФ упав на 10-поверховий житловий будинок у румунському місті Галац.
Після удару в будівлі виникла пожежа. Відомо про двох постраждалих, які змогли самостійно евакуюватися.
У Міністерстві оборони Румунії заявили, що БпЛА був російським. У МЗС країни назвали падіння безпілотника в Галаці “серйозною і безвідповідальною ескалацією” з боку РФ.
Президент Нікушор Дан доручив дипломатичним службам підготувати низку заходів щодо подальших відносин Бухареста з Москвою.