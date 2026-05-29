Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що російський безпілотник, який перетнув кордон і влучив у житловий будинок у місті Галац, ймовірно був збитий українськими силами ППО.

За інформацією Дана, один з російських дронів був уражений українською ППО і після “кінетичного удару” змінив курс і опинився на території Румунії.

– Під час прольоту через українську територію деякі з дронів були збиті, а один з них, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію руху та попрямував у бік Галаца, — сказав президент.

Нікушор Дан наголосив, що відповідальність за інцидент в Галаці лежить на Росії.

Що відомо про падіння дрона РФ у Румунії

Нагадаємо, в ніч на 29 травня під час російської повітряної атаки по Україні безпілотник РФ упав на 10-поверховий житловий будинок у румунському місті Галац.

Після удару в будівлі виникла пожежа. Відомо про двох постраждалих, які змогли самостійно евакуюватися.

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що БпЛА був російським. У МЗС країни назвали падіння безпілотника в Галаці “серйозною і безвідповідальною ескалацією” з боку РФ.

Президент Нікушор Дан доручив дипломатичним службам підготувати низку заходів щодо подальших відносин Бухареста з Москвою.

