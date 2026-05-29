Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після узгодження питання прав угорської меншини на Закарпатті.

Під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Петер Мадяр заявив, що сторони обговорюють 11 пунктів, які стосуються освітніх, культурних і мовних прав.

– Не було абсолютно жодного зв’язку між розморожуванням коштів і відкриттям першого розділу переговорів щодо України. Найважливіше для нас — отримати гарантії для 100 тисяч угорців, які живуть в Україні, що вони зможуть використовувати рідну мову в школах, під час культурних заходів і в державному управлінні. У нас є пропозиція з 11 пунктів, і вона не є новою для українських партнерів. Ідеться про мовні та культурні питання, і ми хотіли б, щоб українська сторона погодилася з цими пропозиціями, — зазначив Мадяр.

Він наголосив, що Угорщина та Україна підтримують активний діалог із цих питань. Також, за його словами, планується зустріч міністрів закордонних справ обох країн. Після технічних консультацій Мадяр висловив сподівання на зустріч із Зеленським в угорськомовних районах України, щоб «відкрити нову сторінку у відносинах між Угорщиною та Україною».

Своєю чергою фон дер Ляєн наголосила, що між переговорами Угорщини з ЄС та питанням України немає жодного зв’язку, хоча серед тем обговорення було й питання вступу країн-кандидатів.

– Наша позиція дуже чітка: Україна та Молдова виконали всі необхідні умови для відкриття першого основного кластера. Тож немає жодних підстав затримувати цей процес, — додала вона.

Нагадаємо, що напередодні в уряді Угорщини заявили, що зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива після виконання Україною вимог щодо угорської меншини.

