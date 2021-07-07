У Кривому Розі чоловік на зло співмешканці порізав ножем її дворічного сина

Під Кривим Рогом на Дніпропетровщині розшукується 28-річний чоловік, який на зло співмешканці порізав ножем її дворічного сина.
Закривавлену дитину госпіталізували з пораненнями шиї та спини, її стан оцінюється як критичний.
Наразі правоохоронці працюють з матір’ю постраждалого хлопчика.
Що сталося
Як встановиило слідство, напад стався вранці 7 липня в селі Девладове.
Чоловік, ймовірно, в розпал побутової сварки закрився в будинку з двома дітьми своєї співмешканки, 2 і 7 років, і погрожував розправою.
Де на той момент перебувала матір малолітніх дітей, наразі не зрозуміло. Чоловік зв’язав дітей скотчем і накинувся на них з ножем.
Коли зловмисник зрозумів, що тяжко поранив молодшого хлопчика, швидко втік з будинку.
Тим часом правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію злочину.