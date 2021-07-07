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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

У Кривому Розі чоловік на зло співмешканці порізав ножем її дворічного сина

У Кривому Розі чоловік на зло співмешканці порізав ножем її дворічного сина

Під Кривим Рогом на Дніпропетровщині розшукується 28-річний чоловік, який на зло співмешканці порізав ножем її дворічного сина.

Закривавлену дитину госпіталізували з пораненнями шиї та спини, її стан оцінюється як критичний.

Наразі правоохоронці працюють з матір’ю постраждалого хлопчика.

У Кривому Розі чоловік на зло співмешканці порізав ножем її дворічного сина

Що сталося

Як встановиило слідство, напад стався вранці 7 липня в селі Девладове.

Чоловік, ймовірно, в розпал побутової сварки закрився в будинку з двома дітьми своєї співмешканки, 2 і 7 років, і погрожував розправою.

Де на той момент перебувала матір малолітніх дітей, наразі не зрозуміло. Чоловік зв’язав дітей скотчем і накинувся на них з ножем.

Коли зловмисник зрозумів, що тяжко поранив молодшого хлопчика, швидко втік з будинку.

Тим часом правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію злочину.

Джерело: Нацполіція

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