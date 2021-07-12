В Індії від удару блискавки загинуло щонайменше 11 людей, серед яких є діти. Також багато потерпілих отримали травми.

За попередніми даними, у місті Джайпур під дощем жертви негоди робили селфі на сторожовій вежі в Форт Амер.

Близько 27 осіб перебували на Форті. Під час інциденту деякі з них стрибали з вежі, щоб врятуватись.

Як пояснив місцевий поліцейський, серед загиблих більшість – молодь.

Окрім того, 11 липня в штаті Раджастхан загинуло ще дев’ять людей від удару блискавки. Серед них було семеро дітей.

Місцева влада призначила родинам загиблих компенсацію у розмірі $6,7 тис.

За даними індійського департаменту метеорології (IMD), смертність від ударів блискавки в країні зросла з 1960 року.

У 2018 році на півдні Індії зафіксували 36 749 ударів блискавки лише за 13 годин.

Джерело: ВВС